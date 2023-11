Alessandro Impagnatiello, il 30enne che a fine maggio scorso ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano a Senago nel Milanese, rischia l'ergastolo. Le indagini hanno fatto emergere delle circostanze tali che gli verranno imputate, a processo, numerose aggravanti.

La vicenda e quella dell'omicidio di Giulia Tramontano. Ventinove anni, di Sant'Antimo, viveva in provincia di Milano col fidanzato. Era incinta di 7 mesi. Data per scomparsa nel tardo pomeriggio del 27 maggio, dopo giorni di ricerche si scopri fosse stata assassinata dal compagno.

Quali sono le aggravanti che gli verranno contestate

Nel decreto con il quale il giudice ha disposto il giudizio immediato per Impagnatiello – l’udienza è prevista il 18 gennaio davanti alla Corte d’Assise – sono contestate anche le aggravanti del vincolo della convivenza, dei futili motivi e della premeditazione. Inoltre, un'aggravante, quella della crudeltà, che deriva dall'esame del corpo della vittima: 9 delle 37 coltellate alla schiena, al viso e al collo furono sferrate quando la 29enne, incinta di sette mesi, era ancora viva.

Tra le altre cose il barman milanese cercò su internet “come ripulire le tracce di bruciature dalla vasca da bagno” (tentò di disfarsi del corpo della vittima bruciandolo), e quanto veleno per topi servisse per assassinare una persona (provò prima ad avvelenarla, come emerse sempre in sede di autopsia).

Se le aggravanti dovessero essere poi confermate in Corte d’Assise, per Impagnatiello, difeso dagli avvocati Giulia Geradini e Samanta Barbaglia e al quale è contestato anche il reato di occultamento di cadavere e quello di procurato aborto, non potrà non essere ergastolo.

Perizia psichiatrica e giustizia riparativa

Intanto la difesa di Alessandro Impagnatiello sta considerando la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dell'omicidio. La perizia servirebbe a valutare le capacità mentali del 30enne, con un'istanza basata su consulenze difensive svolte negli scorsi mesi.

Inoltre, la difesa esamina già l'opzione di un percorso di giustizia riparativa, previsto dalla riforma Cartabia. Si tratta di una forma di mediazione con riparazione del danno, separata dal procedimento penale e con la possibilità per le parti offese di non partecipare. Il percorso - indicato dal Gip e al vaglio della difesa - va comunque approvato dal Centro per la giustizia riparativa del Comune di Milano.