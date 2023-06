Omicidio Giulia, il killer era andato anche sotto casa dell'altra donna

Stanno emergendo ulteriori dettagli, in queste ore, degli ultimi momenti della vita di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant'Antimo di cui si erano perse le tracce e che si è scoperto essere stata assassinata dal compagno.

L'ultima volta che la ragazza aveva lasciato una “traccia” visibile agli inquirenti era stato proprio sabato, alle 19, ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza mentre tornava a casa. Giulia aveva incontrato poco prima un'altra ragazza, una 23enne inglese, quella che si è scoperta fosse l'altra frequentazione del barman 30enne adesso in carcere. È stata proprio questa a rivelarsi testimonianza chiave per gli inquirenti.

Nessuna delle due sapeva dell'altra, la 23enne era anche lei rimasta incinta dell'uomo ma aveva deciso di non tenere il bambino. Tra Giulia e la ragazza inglese è nata – racconta quest'ultima – subito una buona intesa, una “forma di solidarietà”. Si sono confrontate sui "maltrattamenti", "bugie" comprese, che l'uomo avrebbe messo in atto con entrambe. "Se hai problemi quando torni a casa, vieni a stare da me", le ha poi detto la 23enne a Giulia prima che questa tornasse a Senago, dove poi avrebbe trovato la morte per mano del compagno.

Col cadavere di Giulia non ancora nascosto, il killer pare sia uscito e verso le 2 di notte si sia presentato sotto casa dell'altra donna cercando di entrare. Ma lei "spaventata" non ha aperto. La ragazza inglese a quel punto ha provato a contattare Giulia temendo per lei, ma – dopo tempo – si è vista rispondere un “ti ho mentito, lasciami in pace” su WhatApp. Era la stessa mano che poco prima aveva scritto alla mamma di Giulia dicendo che andava tutto bene. Quella dell'omicida.