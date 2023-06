Disfarsi del cadavere e depistare le indagini: i giorni dell'assassino di Giulia dopo il delitto

I messaggi che le inviava a poche ore dall’omicidio, i dettagli di come ha fatto finta di nulla per i giorni successivi. Alessandro Impagnatiello, il killer della 29enne Giulia Tramontano assassinata mentre era incinta di sette mesi del loro bambino, continua a riempire le pagine dei giornali a giorni dal delitto di Senago, in provincia di Milano.

La volontà di Giulia di andarsene e il movente dell'omicida

Giulia voleva lasciarlo. Aveva scoperto di essere stata tradita, e voleva allontanarsi. "Accetta la mia decisione e chiudiamo il discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare”, gli aveva scritto. “Veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? - scriveva invece il 30enne - Vuoi farlo nascere con due genitori già separati? Ma che madre sei!". Ne emersa oramai chiaramente una vicenda di prevaricazioni, di tentativi tossici di disporre dell’altra persona, ma purtroppo dall’epilogo peggiore che potesse esserci.

La stessa ammissione di colpa da parte dell’omicida lascia sgomenti. L’avrebbe uccisa a suo dire per lo “stress” che stava vivendo a causa “non solo della gestione delle due ragazze” con cui aveva contemporaneamente una relazione, “ma anche per il fatto che altri ne fossero venuti a conoscenza, per esempio sul luogo di lavoro”. Sarà determinante, al fine di stabilire la pena, se gli verrà riconosciuta l’aggravante della premeditazione o meno.

L'assassinio e il tentativo di depistare le indagini

Ciò che è certo è che una volta accoltellata a morte la sua compagna il 30enne, barista particolarmente in vista nella movida milanese, abbia lucidamente provato a fare di tutto per depistare le indagini, dallo sbarazzarsi del corpo fino a fingere sincera preoccupazione per la donna.

Dopo averla accoltellata fatalmente alla gola, Impagnatiello ha raccontato agli inquirenti di aver portato il corpo in bagno, di averlo messo nella vasca e di aver provato più volte a dar fuoco al cadavere. “Poi alle cinque del mattino, visto che il giorno dopo dovevo andare a lavorare, mi sono buttato a letto”, ha spiegato a chi lo interrogava. Il giorno dopo nel pomeriggio tornato da lavoro ha denunciato la scomparsa della 29enne. Quindi ha spostato il corpo nel box dell'abitazione, quindi nel garage, infine nel bagagliaio del suo Suv. A suo dire il cadavere di Giulia è rimasto lì per altre ore. “Alle 2.30 di mercoledì l'ho gettato nel luogo in cui è stato rinvenuto. Per un giorno sono andato in giro con il cadavere”.

Intanto fingeva di preoccupazione. “Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure, ti prego. Siamo al 4 giorno oggi, finiscila con questa storia e batti un colpo, ti supplico”, scriveva alla fidanzata che lui stesso aveva ucciso, sperando in qualche modo questi messaggi potessero convincere gli inquirenti della sua innocenza.