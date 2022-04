Omicidio Giovanni, il sindaco: "Verso il lutto cittadino. Non esiste un'emergenza criminalità"

"Un fatto inspiegabile, che ha sconvolto la nostra comunità". E' atterrito il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba dopo la notizia dell'omicidio di Giovanni Guarino, 19 anni, e del ferimento di Nunzio, amico e coetaneo. I due sono stati vittime di un'aggressione durante la festa patronale che domenica sera si teneva nella zona di Leopardi, all'interno di un luna park. Secondo le prime ricostruzioni, la comunitiva di Giovanni sarebbe stata avvicinata e provocata da due giovani, pare minorenni. Dopo un acceso scambio verbale si è passati alle mani, quindi i due aggressori hanno preso i coltelli e ferito gravemente Nunzio e mortalmente Giovanni, colpito da almeno sette fendenti.

"Sono in contatto con le forze dell'ordine per capire gli sviluppi della vicenda - spiega il sindaco - A breve cercherò di mettermi in contatto con le famiglie per poter fornire loro l'assistenza di cui hanno bisogno. Stiamo ragionando sulla possibilità del lutto cittadino. Leopardi è una zona tranquilla, non registriamo frequenti episodi di violenza. Per questo motivo, ciò che è accaduto ci sembra ancora più assurdo. Come è assurdo che due ragazzi escano la domenica sera armati di coltello".