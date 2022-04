Omicidio Giovanni Guarino, fermati due 15enni di Torre Annunziata

Sono stati fermati due 15enni per l'omicidio di Giovanni Guarino, il 18enne ucciso ieri sera a Torre del Greco. La procura dei minori di Napoli ha decretato il fermo di due giovanissimi di Torre Annunziata indagati per l'uccisione del giovane. Dopo una lunga permanenza all'interno del commissariato di via Sedivola, i magistrati si sono convinti del loro ruolo nell'uccisione di Guarino e hanno deciso di portare la loro posizione all'attenzione del Gip. I due giovanissimi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. A stringere loro le manette ai polsi sono stati gli agenti del commissariato corallino agli ordini del primo dirigente Antonietta Andria.

Le indagini hanno condotto a loro due come i protagonisti della lite sfociata nel sangue all'interno del luna park allestito a via Nazionale. Un alterco per futili motivi che però ha portato all'uccisione del giovanissimo e al ferimento di un amico. Gli investigatori si sono convinti del loro ruolo all'interno della rissa per una serie di elementi. Tra questi, l'analisi delle telecamere di sorveglianza dell'area e il ritrovamento di vestiti sporchi di sangue. Le indagini sono comunque tuttora in corso e ogni ipotesi va vagliata dai magistrati. Secondo le risultanze, i due ragazzi avrebbero dei legami con esponenti del clan Gallo-Cavalieri di Torre Annunziata e già erano stati segnalati per altre condotte violente.