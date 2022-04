Omicidio Giovanni, il cugino: "Hanno distrutto una famiglia"

"Che cosa c'è da dire? Hanno distrutto una famiglia". Ha gli occhi lucidi Luciano Garofalo. Giovanni Guarino era suo cugino. Di più, quasi un fratello: "Lo abbiamo cresciuto tutti perché lui era il cocco di casa" racconta. Quando il 19enne è stato ucciso a colpi di coltello nel luna park di Leopardi, a Torre del Greco, Luciano non c'era. "Mi hanno raccontato qualcosa dopo. Ci sarebbero stati questi due ragazzi che in continuazione gli chiedevano che cosa avesse da guardare. Lo hanno preso alle spalle. Lo hanno aggredito e ammazzato. Hanno messo in giro la voce che mio cugino volesse fare una rapina. Lui però non era armato, loro si. Se scendi da casa con un coltello è perché pensi di volerlo usare".

Se Luciano ha deciso di parlare davanti alle telecamere, unico finora della sua famiglia, è perché ha un desiderio: "Che Giovanni venga ricordato per quello che era. Un ragazzo dolce, lavoratore, che imparava il mestiere dal padre e poi lavorava anche come fruttivendolo dallo zio. Non era un litigioso".

Accanto a lui anche Vincenzo, uno dei migliori amici di infanzia: "Siamo cresciuti insieme, i nostri negozi erano vicini. Giovanni aveva vergogna anche a chiedere un bicchiere d'acqua. Era gentile, altruista. Oggi l'aria è più pesante, cattiva. Si fa fatica a respirare".

Nonostante la sofferenza, Luciano vuole lanciare un messaggio di pace: "Mio cugino non c'è più, non ha potuto vedere nulla della vita. Ma se vediamo che cosa succede nel mondo dovremmo capire che dobbiamo smetterla di farci la guerra. Dovremmo solo abbracciarci perché questo mondo ci porta all'esasperazione. Giovanni non tornerà più indietro, non lo vedrò più camminare per queste strade".