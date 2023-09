Omicidio Giovanni, Schettino di Giappo: "Noi imprenditori vessati, per i camorristi invece nessun controllo" | VIDEO

Enrico Schettino, il titolare della catena di ristoranti giapponesi Giappo, ha su Tiktok pubblicato un video che sta facendo molto discutere, in cui parla dell'omicidio a piazza Municipio del 24enne musicista Giovanbattista Cutolo.

Schettino sottolinea come manchino i controlli per i malviventi laddove invece "i commercianti sono vessati", di come le istituzioni siano il vero problema, di come ci siano due Napoli, quella di "Gomorra" e quella "chiattilla" e di come siano state "messe l'una contro l'altra".

"Napoli sta volando, non può essere abbandonata a se stessa. Altrimenti queste sono le chiavi dei miei locali, continuate voi".