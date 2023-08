Ucciso a piazza Municipio, il suo direttore d'orchestra: “Assassinato dalla città che non ha voluto lasciare”

Gaetano Russo è direttore e fondatore della Nuova Orchestra Scarlatti. Il giovanissimo Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso in piazza Municipio per una assurda vicenda di parcheggio, era un suo musicista.

Al Corriere della Sera lo ha ricordato come “elemento di punta delle nostre orchestre”. “Era, non riesco a dire 'era' – dice Russo – bravissimo in tutto. Cornista sì, ma suonava anche il piano, era un musicista a tutto tondo: amava profondamente la musica sinfonica che secondo un’idea stracciona non sarebbe musica per i giovani. A lui brillavano gli occhi quando provavamo Beethoven, in quel luccichio c’era tutta la vitalità di un giovane artista. Era richiesto da tante orchestre in altre città italiane ed europee ma non ha voluto lasciare Napoli, era qui che voleva suonare. E invece la sua città l’ha ucciso”.

Giovanbattista aveva “iniziato con noi quando aveva 15 anni nell’orchestra Young come cornista. È un nostro figlio. Era così bravo che da tempo era passato nella Scarlatti dei professionisti e suonava spesso con l’orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella presso il quale studiava con grande profitto. Negli ultimi anni era richiestissimo, ma il suo sogno era di far parte di un’orchestra stabile di Napoli, la grande assente, quella che chiediamo da anni rimanendo inascoltati. Con Gianbattista muore anche la nostra speranza: che dico io agli altri giovani della Young? Come mi presento a loro? La politica ha tradito i suoi giovani: se ci fosse stata un’orchestra stabile, se il sogno di Giambattista fosse stato onorato invece che umiliato per lui ci sarebbe stata salvezza e speranza non la morte insensata in una notte d’estate”.

L'omicidio e il fermo di un 16enne

Uno scooter parcheggiato male, sarebbe questo il movente dell'assassinio di Giovanbattista Cutolo, avvenuto all'alba in piazza Municipio all'altezza del civico 80, a pochi passi da Palazzo San Giacomo. Dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza si scorge Cutolo discutere, mentre è in compagnia della fidanzata, con un giovane. Poi il delitto a colpi d'arma da fuoco. È stata la ragazza a chiamare i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane musicista. La squadra mobile ha fermato poche ore dopo un 16enne.

I ricordi di Giovanbattista Cutolo

Figlio del regista teatrale Franco Cutolo, il 24enne suonava nella Nuova Orchestra Scarlatti e frequentava il Conservatorio di San Pietro a Majella. Aveva suonato nel Duo Haydn, con Sara Brandi al flauto.

Pino De Stasio, del Bar 7Bello di Spaccanapoli, ha scritto: "Giovanni era di casa nel mio bar, non suonava splendidamente solo il corno inglese, ma anche il pianoforte, 'Suona Bach e Scarlatti' gli dicevo con severa amicizia, e lui mi accontentava sempre. Giovanni l’ho visto crescere, insieme a tanti giovanissimi musicisti che ora si esibiscono anche da solisti. Giovanni aveva una sensibilità rara, educazione e dolcezza come pochi. È stato ucciso stanotte sotto il palazzo del comune di Napoli per mano di un ragazzo, sembra, dei quartieri spagnoli per un problema di viabilità. Il mio lancinante dolore si unisce a quello di mio nipote Luca Viscione amico come me di Giovanni, alla sua famiglia la nostra amorevole vicinanza. Ciao Giovanni, Maestro di Musica"

Così invece il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “Un dolore che lascia senza fiato per una giovane vita spezzata barbaramente per futili motivi. Il sogno di Giovanbattista Cutolo, talentuoso cornista dell’Orchestra Scarlatti Young di Napoli, è stato infranto dall’ennesimo episodio di criminalità a poche ore dal ferimento di un quindicenne a Ponticelli per una banale lite tra coetanei”. “Bisogna – ha proseguito – creare le condizioni, partendo dalla scuola, dal dialogo in famiglia e dal ruolo fondamentale di educatori dei genitori per ribaltare la cultura del sopruso e dell’uso della violenza tra coetanei anche nei piccoli gesti di vita quotidiana. È assurdo che una vita venga stroncata in un modo così orribile. È brutale e inaccettabile. Le mie più sincere condoglianze ai familiari e agli amici di Giovanbattista Cutolo, un giovane che coltivava l’arte nobile della musica”.

La presidente del Consiglio comunale Enza Amato: “La nostra comunità perde un talento promettente e una giovane vita piena di potenziale. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla fidanzata, agli amici e a tutti coloro che erano vicini a Giovanni Battista. In momenti come questi, le parole sembrano troppo fragili per esprimere il dolore che tutti stiamo provando. La perdita di una vita giovane e piena di passione è un dolore che non dovrebbe mai essere sperimentato da nessuno, ci ricorda la fragilità della nostra esistenza e ci spinge a riflettere sulla direzione che vogliamo prendere come società. È con rinnovato impegno che condanno fermamente la diffusione e l'uso delle armi da fuoco in genere e soprattutto tra i minori. Questa tragedia è una testimonianza dolorosa di come il loro accesso possa portare a conseguenze devastanti e irreparabili. Invito tutte le istituzioni, le comunità e le famiglie a collaborare insieme per educare i giovani sulle conseguenze nefaste dell'uso delle armi da fuoco e per promuovere valori di rispetto, tolleranza e risoluzione pacifica dei conflitti. Dobbiamo lavorare incessantemente affinché tragedie come queste non accadano mai più".