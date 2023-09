Omicidio Giovanbattista Cutolo, i titolari del pub chiuso: “Rischiamo il fallimento”

"Noi non siamo la causa di quello che è accaduto, abbiamo anche avvertito le forze dell'ordine. Non è giusto essere puniti così duramente, tenendoci chiusi per 30 giorni: rischiamo il fallimento". A parlare sono il titolare e i quattro dipendenti del pub davanti al quale, all'alba del 31 agosto, ha perso la vita Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a colpi di pistola da un 17enne che ora è in carcere. "Titolare e dipendenti impunita sono fortunatamente ancora vivi", dice Angelo Pisani, legale del titolare del pub che su ordine del questore, resterà chiuso per un mese.

"La decisione - continua - aggraverà ulteriormente la situazione che si era venuta a creare subito dopo la tragedia, con i clienti che evitavano di fermarsi a consumare. Per questo facciamo un appello affinché questi 30 giorni di stop di vengano risparmiati. Al danno si è unita anche la beffa: se non li aiuteranno a loro non resta altro che chiudere bottega e andare via da Napoli".