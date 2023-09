Omicidio Giogiò. il padre: "Troppi giovani armati. Lascerò Napoli"

"Stiamo portando avanti la battaglia per modificare una legge, quella sulla responsabilità penale dei minori. Prima i ragazzini di 16-17 anni giocavano a Monopoli. Oggi invece molti girano armati con coltelli e pistole. Questo accade soprattutto a Napoli, in tutti i quartieri. Una cosa che mi porterà a lasciare la città per trasferirmi in provincia. Saremo a Roma il 9 ottobre per una manifestazione".

A parlare è stato Franco Cutolo, papà di Giovanbattista, il musicista di 24 anni ucciso a Napoli, in piazza Municipio, lo scorso 31 agosto dopo un diverbio con un minorenne. Il regista, nato e cresciuto a Torre del Greco, ha preso parte all'inaugurazione della rassegna musicale organizzata dal Comune "Voci d'autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro ogni violenza".

"Giogiò aveva un legame speciale con Torre del Greco. Tante volte, specie da piccolo, insieme alla sorella lo lasciavo a casa della nonna: gli piaceva tanto la città", ha detto ancora il padre di Cutolo. La manifestazione di ottobre era stata già annunciata anche dalla mamma del giovane musicista, Daniela Di maggio, che ospite a Domenica In ha dichiarato: "Ora sono una condottiera, voglio portare avanti la battaglia per avere giustizia. Di fronte alle ingiustizie ci si deve indignare, non ci si può girare dall'altra parte. Mi metterò a Roma con il sacco a pelo finchè non cambieranno le leggi. Il minore di oggi non è quello degli anni '80".