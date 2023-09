Omicidio piazza Municipio, sui social c'è chi solidarizza col baby killer: "Tutto passa..."

“Tutto passa. Ti sto accanto e già mi manchi”. Il contraltare degli attestati di solidarietà ai parenti di Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne assassinato in piazza Municipio per futili motivi, sono frasi come questa. Parole di vicinanza, addirittura video tributi, che si stanno in queste ore affacciando sui social per il suo assassino, il 17enne dei Quartieri Spagnoli reo confesso. Gli scrivono parenti, amici, conoscenti, su profili social in cui si mostra minaccioso, catena di (finto) oro al collo e ghigno di sfida sul volto. Lui è in tanto a Nisida, in attesa di conoscere il suo futuro processuale.

Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, ha fatto sapere che si tratterebbe di un ragazzo legato ad ambienti operanti nell’ambito di furti e rapine di orologi di lusso. Del fermato si sa che a 14 anni era stato identificato come autore di un tentato omicidio, ma vista l'età non era perseguibile. “A poche ore da una tragica morte, da un omicidio di un povero ragazzo, il suo assassino viene celebrato come un divo - scrive Borrelli - Come al solito, zero parole per la vittima ed i suoi familiari. Questi soggetti non dovrebbero essere a piede libero. Proviamo ribrezzo per tali situazioni che sono ormai una costante ed un marchio di fabbrica della mentalità criminale e subcriminale che sta sotterrando la nostra terra sotto un mare di ingiustizia. Gli assassini devono scontare il resto della loro vita in carcere e devono essere esclusi da ogni pensiero di solidarietà e sostegno che invece vanno alle vittime. Fortunatamente, per quanto si possa utilizzare tale parola in questo momento, la parte sana della città è con Giovanbattista e i suoi cari. Noi con loro".

Il giovane arrestato avrebbe - scrive il Corriere del Mezzogiorno - un padre noto per reati contro il patrimonio, spesso in prigione. Insomma una vita senza esempi, in un contesto sociale immerso nella criminalità, elevata a normale condotta esistenziale.

“Io che sono napoletana, che amo la mia città, dico che stanotte si sono incontrate due Napoli che non si somigliano", ha detto ai microfoni della TgR campana la madre di Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio . "Due città diverse, quella di mio figlio e quella di questo balordo, che vive magari di pane, droga, TikTok e orrori che vede dalla mattina alla sera a partire dai bassi che sono unità abitative subumane. Bisogna gridare rispetto a queste cose, sono cose orribili. Arte, musica, cultura, questi sono i valori che dobbiamo dare ai nostri ragazzi".

Due Napoli. Quella di un musicista della Nuova Orchestra Scarlatti, che a 24 anni aveva deciso di restare in città e mettersi in gioco qui nonostante avesse offerte di lavoro in luoghi in cui il panorama della musica classica è più gratificante. E quella di un minorenne senza lavoro né titoli di studio che può permettersi di bere alcol in piazza Municipio, portando con sé un'arma, ammazzando un innocente, e fornendo una confessione alla polizia semplicemente agghiacciante. Questo, secondo quanto appreso da NapoliToday, il racconto che ha fornito agli inquirenti: "Ho raggiunto il gruppo alla paninoteca verso le 3 del mattino alcuni dei miei amici, quattro o cinque, erano già dentro e stavano facendo questioni con altre quattro persone tra cui la vittima. Io sono arrivato e ho messo il motorino sul cavalletto, ma nel farlo ho urtato quello di quel ragazzo. Lì non si è capito più niente, avevamo bevuto tutti quanti. Dentro al locale abbiamo iniziato a spintonarci, uno di noi ha versato la maionese addosso a qualcuno dell'altro gruppo e la lite è finita fuori. Io ho visto solo il musicista con una bottiglia in mano che alzava un braccio. Lì ho pensato che volesse girarmela addosso. In quel momento mi sono fatto passare la pistola dal mio amico e ho fatto fuoco. È caduto davanti a me per terra pieno di sangue". "Pensavo volesse colpirmi con la bottiglia, mi sono fatto passare la pistola in dotazione al gruppo ed ho sparato. È caduto a terra pieno di sangue e siamo scappati via". Ragazzini, alcol, "pistole in dotazione", momenti in cui "non si capisce più niente". Una realtà inconcepibile eppure vera, che continua a far vittime. In una Napoli e nell'altra.