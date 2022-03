Omicidio a Boscotrecase: fermato il presunto killer di Gaetano Ariosto

Fermato il presunto killer di Gaetano Ariosto, il 48enne ucciso con un colpo di pistola ieri pomeriggio a Boscotrecase, in via Rio. L'uomo che avrebbe esploso il colpo mortale, del quale non sono note le generalità, si sarebbe presentato presso la caserma dei carabinieri di Torre Annunziata che indagano sull'omicidio avvenuto ieri. Si tratterebbe di un imprenditore edile che Ariosto ben conosceva e con il quale ci sarebbe stata una lite. Non sono ancora chiari, invece, i motivi che hanno indotto l'uomo a fare fuoco.

Intanto, dai primi accertamenti, sarebbero emersi ulteriori particolari sulla vittima. Ariosto, residente nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, era fratello di Pasquale Ariosto, considerato vicino al clan Mazzarella e condannato in passato per l'omicidio di Luigi Mignano, avvenuto all'esterno di una scuola a San Giovanni a Teduccio nel 2019, mentre accompagnava il nipotino a scuola.

Ucciso da un solo colpo

L'omicidio di Gaetano Ariosto è avvenuto ieri, verso le 15,30, all'interno di un locale commerciale in ristrutturazione. Ancora da chirire l'esatta dinamica dei fatti, ma è certo che ad uccidere Ariosto sia stato un solo colpo. Sul posto intervennero i Carabinieri di Torre Annunziata - che indagano sul fatto - e i sanitari del 118 che constatarono il decesso del 48enne.

Dopo qualche ora, il presunto killer si è consegnato e la sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. L'uomo, del quale - ripetiamo - non sono note le generalità. sarebbe incensurato e avrebbe avuto contatti con la vittima nell'ambiente di lavoro. Le indagini proseguono senza sosta: gli inquirenti stanno cercando possibili collegamenti tra l'omicidio e le dinamiche criminali della zona. L'ipotesi al momento più calda, però, è quella di una lite per motivi di lavoro finita in tragedia.