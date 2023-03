Scambiati per ladri e uccisi e colpi d'arma da fuoco: ergastolo per Palumbo

E' stato condannato all'ergastolo Vincenzo Palumbo per il duplice omicidio volontario di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella avvenuto a Ercolano tra il 28 e il 29 novembre 2021. La Corte d'Assise di Napoli ha condannato il camionista reo di aver ucciso i due giovani ventenni, scambiandoli per ladri, a colpi d'arma da fuoco mentre erano in auto.

Prima della sentenza, Palumbo aveva detto in aula di essere rammaricato per l'omicidio di Tullio e Giuseppe. "Ho chiesto scusa, ho fatto una lettera la vigila di Natale del 2021, non so è stata consegnata alle famiglie. Sono solo un semplice camionista che vuole mandare avanti una famiglia".

Le reazioni

Commozione per i parenti e gli amici di Vincenzo e Tullio alla lettura della sentenza. Entro 90 giorni saranno rese note le motivazioni. "Era quello che ci aspettavamo", il breve commento a caldo della mamma di Fusella. "Presenziare in un Aula di un Tribunale alla lettura di una sentenza di ergastolo per l'omicidio dei nostri due giovani ragazzi Giuseppe e Tullio, è un modo per stare accanto a quelle famiglie così duramente colpite da questa tragedia. Una condanna all'ergastolo per un omicidio non può mai essere una gioia per nessuno, ma è certamente la percezione di giustizia che una giusta condanna può dare alle vittime ed ai loro cari", scrive in un post Facebook Enzo Cuomo, sindaco di Portici.