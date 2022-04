Omicidio a pochi metri dallo stadio Maradona: Pasqua di sangue a Napoli

Agguato poco dopo lo scoccare della mezzanotte a Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Maradona. Un uomo è stato ucciso nella propria automobile sul piazzale Gabriele D’Annunzio.

Si tratta dell'ennesimo fatto di sangue a Fuorigrotta avvenuto in questo terribile 2022 per il quartiere e per giunta nel giorno di Pasqua.

Sul posto carabinieri e polizia.