Friederick, picchiato a morte da due minori: il sindaco di Pomigliano pagherà i funerali

Ha messo nero su bianco la sua promessa Lello Russo, sindaco di Pomigliano. In una comunicazione formale ai carabinieri, ha fatto sapere che pagherà di tasca propria i funerali di Friederick Akwasi Adofo, il 43enne senzatetto originario del Ghana barbaramente ucciso di botte da due 16enni la settimana scorsa.

Russo aveva promesso già poche ore dopo la morte del clochard, avvenuta in ospedale dopo le percosse, che all'uomo sarebbe stata garantita una degna sepoltura. Al momento non è stata fissata ancora una data per i funerali. La salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Verrà certamente sepolta nel cimitero cittadino. Non si hanno notizie di eventuali parenti dell'uomo che ne possano reclamare le spoglie.

Intanto i due autori del pestaggio sono in carcere, a Nisida. Il loro fermo è stato convalidato dal Gip. Una telecamera, installata in un esercizio commerciale, ha ripreso la violenta aggressione, improvvisa e immotivata, nei confronti della vittima, che si trovava da sola. Le immagini hanno permesso di risalire ai due indagati, sottoposti anche a perquisizione domiciliare. sulla pubblica via. "Dalla visione dei profili social dei due ragazzi indagati è emersa la presenza di contenuti che esaltano la violenza, con immagini di coltelli e bastoni retrattili. Nel corso delle perquisizioni locali svolte presso le abitazioni degli indagati, sono stati rinvenuti indumenti utili alle indagini", hanno fatto sapere gli inquirenti.