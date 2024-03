Omicidio Francesco Pio, minacciato Borrelli a Mergellina. La titolare del chiosco: "Noi estranei ai fatti"

Discussioni, minacce, versioni discordanti e tante cose da chiarire. Mattinata turbolenta a Mergellina. Il deputato Francesco Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha depositato davanti allo Chalet Agostino un mazzo di fiori con la scritta 'Giustizia per Francesco Pio Maimone' il 19enne ucciso 11 mesi fa da un colpo di pistola, a pochi passi dal chiosco. Questo perché, nella giornata di ieri, 28 marzo 2024, si è diffusa la notizia che il titolare del bar avrebbe ritrattato la sua testimonianza durante un'udienza per il processo a Francesco Pio Valda, imputato reo confesso per l'uccisione del ragazzo.

La testimonianza ritrattata

"Solidarietà alla famiglia Maimone - ha affermato il deputato - che si è visto uccidere una seconda volta il figlio. Il titolare dello chalet ha ritrattato la sua testimonianza. Prima ha detto di aver visto e poi, oggi, non ricorda più nulla. Per questo motivo è indagato per falsa testimonianza. Una logica criminale che per noi va condannata. A questo punto, questo chiosco può anche essere chiuso". Antonio Maimone, padre di Francesco Pio, ha raggiunto telefonicamente Borrelli: "Siamo indignati per ciò che è accaduto. Se fosse capitato a un figlio di queste persone che hanno ritrattato io avrei detto la verità".

La ressa e le minacce

Dopo alcuni minuti, sul posto sono giunti i parenti dei titolari dello Chalet Agostino. Ne è nata una discussione, prima apparentemente serene, poi più accesa. La situazione è degenerata e sono volate anche diverse minacce rivolte a Francesco Borrelli, che continuava a chiedere la chiusura dello Chalet: "Se questo posto chiude, sull'anima di mio padre ti sparo in testa" una delle frasi pronunciate, con tanto di sparo mimato con le mani.

La versione della titolare

Il colpo di scena, però, era dietro l'angolo e si è materializzato quando è arrivata la signora Elvira Di Bernardo, che si è presentata come la titolare dello Chalet Agostino e ha voluto smentire sia la versione di Borrelli che le indiscrezioni emerse a mezzo stampa: "Agostino è mio marito - ha spiegato - ma la titolare del chiosco sono io e siamo entrambi estranei a questa vicenda. Ho letto che il titolare dello Chalet avrebbe ritrattato la testimonianza, ma è un evidente errore perché noi non eravamo neanche presenti quella notte. La persona che avrebbe ritrattato la versione è un nostro collaboratore che ci dà una mano nei weekend. Quindi, ciò che stiamo subendo è solo diffamazione". I familiari, perlopiù pescatori, hanno voluto precisare che se alcune frasi gravi sono state pronunciate è perché si sono sentiti provocati da Borrelli senza poter spiegare le loro ragioni.

La situazione è tornata poi calma, ma in questa storia restano molti elementi ancora da chiarire in tutte le versioni che fino a oggi sono state date.