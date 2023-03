Omicidio Francesco Pio, Pianura in piazza. Alessandra Clemente: "Hanno di nuovo ucciso mia madre" | VIDEO

Alessandra Clemente, consigliera comunale di Napoli e figlia di quella SIlvia Ruotolo che fu vittima innocente di camorra, ha partecipato ieri sera alla manifestazione che si è tenuta a Pianura in ricordo di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso da un proiettile vagante nella zona degli chalet di Mergellina.

"Questa sera - ha scritto Clemente - ho sentito il dovere di andare a Pianura. Ho cercato la famiglia di Francesco Pio e ho capito molto. Li ringrazio per avermi aperto la porta della loro casa e del loro cuore, condividendo il loro dolore e il loro grido di giustizia. Tantissimi gli amici li per lui con un messaggio chiaro: Francesco Pio è il loro esempio che merita rispetto ed ammirazione perché era un ragazzo onesto e che lavorava, un ragazzo per bene, a differenza di chi per avere 'rispetto' usa la pistola. Contro la violenza, ci sono tantissimi ragazzi pronti a mobilitarsi in città".