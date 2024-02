Omicidio Francesco Pio, inizia il processo. Il padre: "Per noi da quel giorno non c'è pace"

"Chiediamo giustizia per nostro figlio, non vendetta". Sono le parole del papà di Francesco Pio Maimone, l'aspirante pizzaiolo assassinato a 18 anni senza motivo, la notte tra il 19 e il 20 marzo scorsi, nella zona degli chalet mentre era con gli amici.

"Per noi questo è un giorno di grande dolore - dice ancora Antonio Maimone - dal giorno della tragedia per noi c'è pace. Siamo distrutti e addolorati ma ci affidiamo alla giustizia".

Il padre di Francesco Pio sta prendendo parte, insieme con il suo avvocato Sergio Pisani, alla prima udienza, nell'aula 115 del Nuovo Palazzo di Giustizia, del processo davanti alla Corte di Assise partenopea che vede imputati Francesco Pio Valda, il 20enne ritenuto legato ad ambienti camorristici accusato dell'omicidio e un gruppo di parenti (tra cui la sorella e la nonna) e di amici che l'avrebbero aiutato a sottrarsi alle sue responsabilità.

Il processo

Nella veste di persone offese figurano la famiglia di Francesco Pio (padre, madre e tre fratelli), difesa dall'avvocato Sergio Pisani, la Fondazione Politiche integrate per la Sicurezza della Regione Campania, e il Comune di Napoli costituitosi parte civile su proposta dell'assessora Emanuela Ferrante. "La morte del giovane pizzaiolo - questa la nota di Palazzo San Giacomo all'annuncio della decisione - è stata un duro colpo per tutta la società civile e per l'intera città che si è mobilitata affinché tragedie simili non accadano mai più e che sia posto un freno alla diffusione della violenza e all'uso delle armi tra i giovani che ha spezzato le vite di tanti figli innocenti della città".

La vicenda

Il giovane aspirante pizzaiolo era estraneo a qualsiasi logica criminale, e venne assassinato per errore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 20enne Francesco Pio Valda iniziò poco distante a sparare ad altezza d'uomo al culmine di una lite scoppiata per un pestone ricevuto sul suo paio di scarpe griffate.

Insieme a Valda sono imputate altre sette persone. Ognuno di questi, secondo la Squadra Mobile e la Procura di Napoli, avrebbe avuto un ruolo quella tragica notte e nei giorni successivi nel proteggere e favorire il presunto assassino.