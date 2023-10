Omicidio Francesco Pio: arrestati i fiancheggiatori di Valda

Questa mattina la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che dispone il carcere per Salvatore Mancini, Giuseppe Perna, Pasquale Saiz, e Rocco Sorrentino; e gli arresti domiciliari per Giuseppina Valda, Giuseppina Niglio e Alessandra Clemente.

Tutti sarebbero legati alla maxi rissa che ha portato all'uccisione di Francesco Pio Maimone lo scorso 20 marzo. I fermati sono accusati a vario titolo di detenzione di armi comuni da sparo e favoreggiamento, tutti aggravati anche dalle modalità mafiose.

Francesco Pio estraneo ai fatti

Dalle indagini è emerso che, in occasione dell'omicidio del 19enne, nei pressi di uno chalet a via Caracciolo si erano affrontati due gruppi di giovani a seguito di una lite per futili motivi. Uno dei partecipanti alla lite, individuato in Francesco Pio Valda, nell’allontanarsi dal luogo avrebbe estratto una pistola esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha ucciso il giovane diciannovenne risultato totalmente estraneo alla vicenda.

Valda aiutato dopo l'omicidio

Per tale evento Valda il 21 marzo è stato arrestato in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Valda, fanno sapere gli inquirenti, è figlio di Ciro affiliato al Clan Cuccaro e deceduto in un agguato di camorra nel 2013.

Le successive attività investigative hanno fatto emergere elementi a carico delle altre persone destinatarie del provvedimento eseguito questa mattina che, a vario titolo, dopo che fu commesso l’omicidio, avrebbero aiutato l’autore ad eludere le investigazioni anche occultando l’arma da fuoco.