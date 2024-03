Video choc dell'omicidio Fontana: il killer lo rincorre e lo finisce

Un uomo ne rincorre un altro. Spara un primo colpo, ferendolo. La vittima cerca di fuggire girando intorno a un'automobile, ma il killer spara una seconda volta. L'uomo colpito cade, l'inseguitore gli si avvicina ed esplode un ultimo colpo uccidendolo. Sono le immagini scioccanti che stanno diventando virali sul web e che ritrarrebbero l'omicidio di Alfonso Fontana, eseguito il 7 febbraio 2024 a Torre Annunziata.

Il video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è stato pubblicato dal deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Fontana era un pregiudicato di 24 anni, originario di Castellammare di Stabia. E' stato ucciso a ora di cena e per il suo omicidio, il 20 febbraio è stato fermato Catello Martino, detto "o' Puparuolo", secondo gli inquirenti sarebbe uomo del clan D'Alessandro ed esecutore materiale del delitto.

"Siamo circondati da spietati assassini - ha commentato Borrelli sui suoi canali social - che non esitano a sparare e uccidere per strada, e lo fanno anche di giorno, anche tra la folla. Ricordiamo, su tutti, il caso della piccola Noemi a Piazza nazionale. È così che agisce il crimine. Le vittime innocenti che miete non sono uccise per errore, per questa gente sono soltanto danni collaterali. Il vero errore è continuare a tollerare questi spietati criminali".