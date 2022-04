Omicidio Marmoreo: 25enne ucciso da otto colpi di arma da fuoco a pochi metri dallo Stadio Maradona

E' stato avvicinato dai killer, mentre si trovava in una Fiat 500 sul piazzale D'Annunzio a pochi passi dallo stadio Maradona, venendo trafitto da otto colpi di arma da fuoco calibro 9×21, intorno alla mezzanotte di Pasqua. Per Enrico Marmoreo, 25enne con precedenti, non c'è stato niente da fare. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'omicidio ha attirato molti passanti che erano nel vicino chalet per trascorrere il sabato di Pasqua. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima. A curare le indagini i carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Napoli e quelli del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli.