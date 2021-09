Uccisa e fatta a pezzi: si cercano altre parti del cadavere

Si continua ad indagare sulla morte di Eleonora Di Vicino, la donna 85enne che sarebbe stata uccisa e fatta a pezzi dal figlio Edoardo Chiarolanza. La tragedia è emersa nella giornata di giovedì. La donna, residente nel quartiere di Pianura, risultava misteriosamente dispersa, con uno dei figli a lanciare l'allarme.

Oltre ad alcune tracce di sangue ritrovate nell'appartamento, i Carabinieri hanno trovato un borsone con resti umani in via Marano. Le indagini sono state concentrate sul 59enne disoccupato. L'uomo avrebbe confessato al fratello - che voleva parlare con la madre - di aver fatto a pezzi la donna dopo la sua morte per cause naturali.

Il particolare è tutto da confermare, mentre si continuano a cercare le parti del corpo della vittima. I Carabinieri, dopo una segnalazione, hanno ritrovato chiusi nel borsone gli arti e il tronco, manca la testa. Il 59enne, intanto, ha passato la sua prima notte in carcere e attende di comparire davanti al Gip che deciderà sulla convalida del fermo.

Ieri il fermo di Chiarolanza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione al decreto di fermo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti Edoardo Chiarolanza, gravemente indiziato dell'omicidio della madre Eleonora Di Vicino, di 85 anni, commesso alcuni giorni fa nell'abitazione familiare sita in via Montagna Spaccata.

Le indagini hanno consentito di rinvenire parti del cadavere della vittima e, nel corso del rituale interrogatorio reso innanzi al Pubblico Ministero, raccogliere la confessione della persona sottoposta a fermo.

Il decreto di fermo sarà sottoposto al vaglio del Giudice.

Il ritrovamento

Una borsa contenente resti umani era stata ritrovata nella serata di giovedì in via Marano a Pianura. L'ipotesi a cui hanno lavorato gli inquirenti sin dall'inizio era che quel ritrovamento fosse collegato alla scomparsa di un'anziana donna della zona avvenuta nelle scorse settimane.

(video di Massimo Romano/NapoliToday)