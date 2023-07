Omicidio nel parcheggio del Vulcano Buono: Domenico ucciso per una "ruota bucata"

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola sono intervenuti presso i parcheggi del settore “Ischia” del centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola, a seguito della segnalazione di una persona gravemente ferita.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dai poliziotti intervenuti sul posto, è emerso che, poco prima, la vittima - un 28enne di Acerra - avrebbe avuto un diverbio con un vigilante addetto alla sorveglianza dei parcheggi del centro commerciale che si sarebbe rifiutato di aiutarlo a cambiare lo pneumatico bucato della sua autovettura.

Ne sarebbe quindi nata una lite a seguito della quale l’indagato avrebbe inferto al 28enne Domenico Esposito alcuni fendenti di cui uno mortale al petto. Le attività di seguito esperite hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti a seguito della quale il 20enne di Secondigliano è stato tratto in arresto per omicidio aggravato dai futili motivi e dall’utilizzo dell’arma.

La nota del Vulcano Buono

I"Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell'ordine i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nelle aree parcheggio del centro - spiegano dalla direzione del Vulcano Buono di Nola -. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell'ordine e il 118 ma nonostante l'arrivo in tempi rapidi dell'ambulanza non si è riusciti a evitare una tragedia.

Il drammatico epilogo di quella che sembrerebbe essere una lite per un parcheggio, ci colpisce profondamente. Siamo ancor più impegnati a mettere in campo tutte le possibili procedure per migliorare il controllo e la sicurezza dei nostri clienti in queste aree".