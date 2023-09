Sgarbi: “A Napoli i giovani trovano armi facilmente”

"Sul territorio dell'area metropolitana di Napoli occorre, senza esitazioni, un'azione decisa e capillare delle forze dell'ordine. È intollerabile e inquietante che minori possano girare armati. Significa che si possono reperire le armi con facilità: questo dev'essere impedito in ogni modo". Lo afferma il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, commentando l'uccisione del giovane musicista Giovambattista Cutolo.

"I giovani vanno educati alla non violenza: una missione che parte dalle famiglie, passa dalla scuola e coinvolge le istituzioni a ogni livello. è davvero inaccettabile che un giovane valoroso come Giovambattista Cutolo, un musicista sensibile, con un futuro luminoso davanti a sé, e che per la sua condotta di vita dovrebbe rappresentare un modello per i suoi coetanei, venga barbaramente assassinato per futili motivi frutto di prepotenza e bullismo. Lo Stato dia prova della sua presenza in modo forte".