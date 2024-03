Venti anni per il killer che ha ammazzato Giogiò: condanna esemplare per il 17enne

E' stato condannato a 20 anni di carcere il 17enne accusato dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ammazzato lo scorso 31 agosto a Napoli. A deciderlo è il giudice del Tribunale dei Minorenni di Napoli accogliendo la richiesta formulata dal pm. A pronunciare la sentenza è stato il gup del Tribunale dei Minorenni, Umberto Lucarelli. A chiedere i 20 anni di carcere è stato il pm Francesco Regine. La difesa aveva chiesto la messa in prova per il 17enne imputato, richiesta, però, non accolta dal giudice.

La mamma: "Giustizia o rivoluzione"

La mamma, all'esterno del Tribunale aveva esclamato più volte a gran voce 'giustizia o rivoluzione'. Con lei altre 50 persone. Il minore, che aveva scelto il rito abbreviato, aveva confessato di aver sparato ma di non averlo fatto con l'intenzione di uccidere. "Il giudice - aveva urlato stamane la mamma - sia nei panni della mamma, del papà e della sorella, pensi a questo prima della della sentenza. Altro che rito abbreviato. Hanno ucciso mio figlio come se fosse il peggiore dei camorristi".

Presente all'ingresso del tribunale anche la scritta "Vogliamo giustizia per Giogio'", il giovane musicista scomparso faceva infatti parte dell'Orchestra Scarlatti junior.

Medaglia d'oro al Valor civile alla memoria

La Medaglia d'oro al Valor civile alla memoria è stata conferita lo scorso dicembre a Giovanbattista Cutolo. L'onorificenza è stata conferita dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e consegnata ai genitori del ragazzo in Prefettura a Napoli. La medaglia, ha sottolineato il ministro, "viene riconosciuta per atti di altissimo valore, e posso garantire che non si è molto munifici nel concederla, che caratterizzano gesti di grande altruismo finalizzati a salvaguardare l'altrui incolumità fisica e la vita, anche a costo del sacrificio della propria vita. È proprio quello che ha fatto Giogiò, intervenuto per difendere un amico aggredito da malviventi, uno dei quali per ritorsione lo ha ferito mortalmente con colpi di arma da fuoco".