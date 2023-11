Corpo carbonizzato, i rilievi dei carabinieri sul luogo del ritrovamento |VIDEO

Un uomo, probabilmente un marocchino di 44 anni, è stato trovato morto in un rudere tra Boscoreale e Poggiomarino. Il cadavere è stato bruciato

Indagini ancora in corso per stabilire la dinamica di quello che appare, a tutti gli effetti, un omicidio. Nella serata di ieri, 23 novembre, i carabinieri hanno ritrovato un corpo carbonizzato. Dai primi rilievi, il cadavere sarebbe di un uomo di origini marocchine di 44 anni. Il ritrovamento è avvenuto in un rudere abbandonato al confine tra i comuni napoletani di Poggiomarino e Boscoreale.

Sul posto sono giunti i carabinieri, seguiti a breve dal reparto scientifico che si è occupato dei rilievi, della catalogazione delle prove e di fotografare i luoghi. Il corpo è stato trasportato al Policlinico di Napoli dove verrà effettuata l'autopsia dalla quale si comprenderanno elementi fondamentali per il prosieguo delle indagini. In primo luogo, sarà stabilito con certezza se l'uomo sia stato prima ucciso e poi bruciato, oppure bruciato vivo.