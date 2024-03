Uccise la moglie con 43 coltellate, giudizio immediato per Panariello: rischia l'ergastolo

Giudizio immediato per Franco Panariello, il 56enne metalmeccanico di Torre del Greco che uccise la moglie Concetta Marruocco, a Cerreto d’Esi in provincia di Ancona, lo scorso 14 ottobre. La coppia si stava separando e l'uomo risultava già imputato per maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale. Si di lui inoltre pendeva il divieto di avvicinarsi alla donna con la misura del braccialetto elettronico. Quella notte tragica, però, il dispositivo non si attivò. Panariello entrò nell'abitazione dell'ex, sorprendendola nel sonno e ammazzandola con 43 coltellate. Nella stanza adiacente c'era la figlia della coppia. Per il 56enne le accuse sono di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla minorata difesa, per l'utilizzo dell'arma e per aver violato il divieto di avvicinamento.

Rischio ergastolo, ma la difesa prova a limitare i danni

La procura, con il pubblico ministero Paolo Gubinelli, ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato che evita all’imputato di passare per l’udienza preliminare. Già fissata l’apertura del processo, il 21 giugno, in Corte di Assise. Panariello rischia l'ergastolo, anche se la difesa, rappresentata dall’avvocato Ruggero Benvenuto, ricevuta la notifica del decreto di giudizio immediato, ha formalizzato istanza al gip di procedere con il rito alternativo (anche se abolito per pene da ergastolo per l’uccisione del coniuge) pur nella sua astratta inapplicabilità in ragione del titolo di reato contestato all’imputato e sollevando contestualmente una questione di costituzionalità del delitto di omicidio del coniuge, per contrarietà all’art. 3 della Carta Costituzionale sul principio di uguaglianza. L’abbreviato infatti sarebbe ammesso per chi uccide un fratello. Perché no per il delitto di un coniuge? È l’interrogativo del legale che commenta: "Si confida che il Tribunale accerti la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata e la rimetta alla Corte Costituzione per valutare violazione del principio di uguaglianza". Sarebbe la prima volta sul tema, che in Italia, si valuta la questione dell’uguaglianza sugli omicidi del coniuge senza la diversificazione della figura della vittima.