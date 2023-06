Clochard ucciso, una residente. "Già picchiato altre volte. Nessuno ha fatto niente"

Frederich, il clochard ucciso di botte a Pomigliano d'Arco, sarebbe già stato pestato in altre occasioni. "Sabato, come ogni volta che andavo a fare la spesa li, gli ho comprato il solito panino col prosciutto cotto e la pepsi e come sempre ringraziava", ha raccontato una residente al deputato Francesco Emilio Borrelli.

"A quei maledetti auguro una vita di sofferenze... Anche se probabilmente i giudici faranno come la volta scorsa quando picchiarono Federick e lui ebbe i punti in testa, furono subito rilasciati. Sono dei minorenni delle palazzine 219, forse i soliti che a quanto pare continuano indisturbati a compiere gesti criminali... Maledetti", continua la donna.

In una lettera sistemata sulla panchina dove il senzatetto sostava c'è una testimonianza simile: "E' successo già altre volte - si legge - e nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Perdonaci se puoi".