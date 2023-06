Clochard ucciso: marcia silenziosa per Frederick

Una marcia silenziosa per ricordare Frederick, il 43enne originario del Ghana ucciso di botte da due giovani l'altra notte a Pomigliano d'Arco, è stata annunciata per giovedì 21 giugno dal parroco della chiesa San Francesco, don Pasquale Giannino, il quale si è detto "sconvolto e rammaricato per quanto accaduto". "Ancora una volta siamo messi in discussione come cristiani, cittadini, famiglie - ha sottolineato il parroco in un post su facebook - chiediamo con insistenza una capillare attenzione per il nostro territorio, ciascuno si adoperi per una sensibilizzazione delle coscienze.

Questo episodio segna la responsabilità civile di ciascuno e impone un cammino insieme". Il corteo silenzioso partirà alle 20,30 dal supermercato di via Gramsci dove di solito il 43enne si fermava per chiedere l'elemosina, per proseguire fino alla parrocchia. Per oggi pomeriggio alle 17,30, intanto, il consigliere comunale di minoranza, Vito Fiacco, ha invitato i cittadini a radunarsi davanti allo stesso supermercato dove, pare, il 43enne si era trascinato ancora vivo dopo essere stato picchiato nella vicina via Principe di Piemonte.