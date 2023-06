Clochard ucciso, fermati due 16enni per omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà

Per l'omicidio di Friederick Akwasi Adofo, 40enne ghanese, i carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei confronti di due 16enni per il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Decisive le immagini delle telecamere presenti nella zona in cui la vittima è stata soccorsa posizionate in un esercizio commerciale.

L'omicidio

Il clochard, secondo le accuse, è stato pestato mentre dormiva in via Principe di Piemonte a Pomigliano d'Arco, nella notte tra domenica e lunedì, con calci e pugni al volto e al capo quando ormai era inerme a terra.

Ha tentato di mettersi in salvo dopo che i suoi aguzzini erano andati via rifugiandosi nel cortile di un palazzo a pochi metri dal luogo dell'aggressione. Soccorso e trasportato nell’ospedale di Nola, ancora quando era in vita, è deceduto poco dopo per il grave trauma cranico subito.

La visione dei profili social

"Dalla visione dei profili social dei due ragazzi indagati è emersa la presenza di contenuti che esaltano la violenza, con immagini di coltelli e bastoni retrattili. Nel corso delle perquisizioni locali svolte presso le abitazioni degli indagati, sono stati rinvenuti indumenti utili alle indagini", scrivono in una nota gli inquirenti.

Aggredito anche in altre occasioni

In tanti in questi giorni hanno voluto omaggiare il clochard scomparso con lettere e fiori sulla panchina dove sostava solitamente, nei pressi di un supermercato di Pomigliano. In una di queste lettere una residente parla di altri episodi di violenza subiti da Friederick: "E' successo già altre volte - si legge - e nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Perdonaci se puoi".