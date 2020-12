Spari nel cuore di Napoli, ucciso 40enne: era il padre di Luigi Caiafa

È Ciro Caiafa l'uomo di 40 anni morto stamane, all'arrivo, al Vecchio Pellegrini. Troppo gravi le ferite d'arma da fuoco che aveva riportato poco prima, in circostanze sulle quali stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della Compagnia Napoli Stella.

Caiafa ha fatto il suo ingresso nel nosocomio della Pignasecca intorno all'1.15, spegnendosi poco dopo. Con lui è arrivato anche un 28enne incensurato, anch'egli ferito da colpi d'arma da fuoco - al fianco - che è tuttora nel nosocomio e che non risulta in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti il fatto sarebbe successo in Vico Sedil Capuano, zona San Lorenzo, cioè nei pressi dell'abitazione di Caiafa.

La vittima è il padre di Luigi, il 17enne rimasto ucciso in un intervento delle forze dell'ordine volto a sventare la rapina che stava portando a termine in siema ad un complice. L'episodio accadde in via Duomo, lo scorso 4 ottobre.

Lo scorso ottobre NapoliToday intervistò Ciro Caiafa sulla morte del figlio.