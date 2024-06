Omicidio Cerrato, parte l'appello. La difesa chiede l'assoluzione. La famiglia: "Vogliamo giustizia"

Ricomincia il processo per l'omicidio di Maurizio Cerrato, avvenuto il 19 aprile 2021 a Torre Annunziata. Questa mattina, 3 giugno, presso il Tribunale di Napoli, ha avuto il via l'appello. Si riparte dalla sentenza di primo grado: condanna a 23 anni, a fronte di una richiesta di ergastolo, per i quattro imputati ritenuti a vario titolo colpevoli di omicidio volontario. Una pena ritenuta iniqua dalla famiglia di Cerrato. "Quello che più mi ha dato fastidio è che la difesa abbia chiesto l'assoluzione - ha raccontato la vedova Tania Sorrentino, moglie della vittima - E' come se la morte di mio marito non valesse nulla. Dopo tre anni ancora non riusciamo ad accettare che Maurizio sia stato ucciso per un parcheggio e una ruota forata".

Il 19 aprile 2021, Maria Adriana Cerrato, figlia di Maurizio, parcheggiò l'automobile al posto di una sedia, sistemata lì per occupare abusivamente l'area di sosta. La giovane, in seguito, si accorse che qualcuno le aveva tranciato uno pneumatico. Avvisò il padre e, insieme, individuarono in Giorgio Scaramella il responsabile. "Da quanto emerso in fase di istruttoria, Scaramella ha aggredito Cerrato - spiega l'avvocato della famiglia Giovanni Verdoliva -mentre la sorella ha aggredito la figlia. Quindi, Cerrato ha difeso se stesso e Maria Adriana. E' riuscito ad avere la meglio sull'uomo e a renderlo inoffensivo. Costui, però, ha videochiamato gli altri tre, Domenico Scaramella e Antonio e Francesco Cirillo".

Giunti sul posto, è partita una coltellata all'indirizzo di Cerrato. Secondo gli imputanti, un colpo non sferrato per uccidere, ma solo per ferire: "Su questo vale quanto detto dal medico legale - precisa Maria Adriana - il quale ha ritenuto che la violenza del colpo non poteva essere compatibile con l'intenzione di ferire. Io confido ancora che il giudice possa dar loro l'ergastolo".

I quattro, invece, sono stati condannati a 23 anni in primo grado. Il perché lo spiega l'avvocato della famiglia della vittima: "Giorgio Scaramella è stato condannato per concorso anomalo perché l'arma è stata portata dai tre in un secondo momento. A lui è stata riconosciuta anche l'aggravante dei futili motivi. Aggravante che non è stato possibile dimostrare per gli altri tre, che però sono riconosciuti come esecutori materiali del delitto".

La sentenza dovrebbe arrivare entro luglio. "Vogliamo giustizia, non vendetta" continua a ripetere Tania Sorrentino. "Il ricordo di mio padre mi aiuta a superare le difficoltà - conclude Maria Adriana - Tornare a processo, però, è sempre difficile. E' come rivivere le stesse scene all'infinito. Cerco di proseguire il mio percorso, non permetterò a nessuno di togliere anche a me la vita".