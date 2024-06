Ucciso per un parcheggio: 23 anni ai killer di Maurizio Cerrato

Restano 23 gli anni di pena che dovranno scontare i killer di Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata. I giudici della Corte d'assise d'appello di Napoli hanno confermato la pena inflitta in primo grado. Il collegio, presieduto da Ginevra Abbamondi, ha scelto di non modificare la sentenza ai danni di Giorgio e Domenico Scaramella, e Francesco e Antonio Cirillo. Presenti alla lettura del dispositivo la moglie Tania Sorrentino e la figlia Maria Adriana Cerrato. Proprio per difendere lei, il padre era andato incontro alla ferocia dei suoi aguzzini, morendo tra le sue braccia dopo essere stato accoltellato al cuore.

Le lacrime della figlia e l'abbraccio con la madre

La giovane è scoppiata in lacrime e ha stretto la madre in un abbraccio quando la corte ha pronunciato il verdetto nell'aula 318. Oltre a essere la testimone chiave del delitto Maria Adriana si è costituita parte offesa nel processo con il patrocinio legale dell'avvocato Giovanni Verdoliva. Accanto a loro c'era anche il neo-sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, in rappresentanza del Comune anch'esso costituito parte civile. Degli imputati, difesi da un folto collegio difensivo composto dai penalisti De Martino, Briganti, Montuori e Iorio, erano presenti in aula Domenico Scaramella, nella cella di sicurezza, e Francesco Cirillo, invece libero. Il detenuto al termine dell'udienza ha mandato baci rivolti ai parenti presenti alla lettura del dispositivo.

La richiesta dell'accusa

La conferma della condanna di primo grado non era scontata vista l'evoluzione del processo. La procura generale aveva, infatti, chiesto un aggravamento della pena arrivando a invocare l'ergastolo per tutti gli imputati, così come già fece la procura di Torre Annunziata durante il primo grado. I magistrati hanno deciso, però, di non modificare il verdetto e non considerare le altre circostanze aggravanti proposte nella requisitoria dall'accusa. L'omicidio avvenne il 19 aprile 2021 a seguito di una lite tra il custode del parco archeologico di Pompei che si era opposto agli aggressori della figlia.

Dopo pochi minuti, i quattro imputati andarono prima a casa e poi tornarono indietro in un vicino garage dove le vittime dell'aggressione stavano provando a riparare una gomma prima di ripartire. Padre e figlia non fecero in tempo a mettersi in salvo. Il gruppo arrivò armato di coltello, circondò Cerrato e lo accoltellò mortalmente rendendo inutile il tentativo della figlia di portarlo in ospedale a Castellammare. Probabilmente l'ultima pagina di questa vicenda la scriverà la Corte di Cassazione in caso, molto probabile, di ricorso delle parti.