Omicidio in casa a Castellammare: ucciso un 37enne

Lite tra cittadini ucraini, 37enne ucciso in un appartamento, fermato un sospetto. È accaduto poco prima dell'alba di oggi in via Santa Caterina, centro antico di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il corpo senza vita del 37enne è stato ritrovato all'interno di un appartamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. Secondo quanto si apprende, un'altro cittadino ucraino è stato fermato e portato in commissariato poiché sospettato di essere l'assassino del 37enne.