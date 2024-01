Uccisa a Capodanno, con l'arma ritrovata anche della droga

Droga. C'erano delle dosi di cocaina insieme alla pistola, nascosta nel cimitero di Afragola, dalla quale è partito il colpo che la notte di San Silvestro ha ferito mortalmente Concetta Russo, la 55enne morta poi al Cardarelli. La donna stava festeggiando il Capodanno con dei familiari quando suo nipote, il 45enne Gaetano Santaniello, ha fatto partire un proiettile dall'arma.

Santaniello si trova ora in carcere con l'accusa di omicidio colposo e di porto di arma rubata. È stato lo stesso indagato a fornire agli inquirenti le informazioni perché potessero trovare la busta contenente pistola, alcuni proiettili e la cocaina.

Dopo un'iniziale reticenza da parte della famiglia, il primo a riferire ai carabinieri la verità su quanto avvenuto è stato un suo cugino. Successivamente hanno confermato questa versione dei fatti sua moglie e infine lo stesso 45enne.

La dinamica della tragedia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori Gaetano Santaniello non voleva prendere la pistola, arma acquistata per festeggiare l'arrivo del 2024, evidentemente non attraverso canali legali essendo risultata rubata. Alla fine però l'uomo avrebbe ceduto alle insistenze di un familiare e l'avrebbe recuperata. Dopo aver estratto il caricatore e mostrato i proiettili anche alla zia, che si era mostrata preoccupata, dall'arma è partito un colpo rimasto in canna. La donna è stata attinta alla testa: si è accasciata sul pavimento dell'appartamento e, nel caos generale di quanto stava accadendo, trasportata in pronto soccorso al Cardarelli.