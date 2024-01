Uccisa da un proiettile vagante. Il colpo partito davanti ai bambini

Sono stati i parenti di Concetta Russo, 55 anni, a spiegare ai carabinieri come sono andate le cose nella maledetta notte di capodanno, quando la donna è morta raggiunta da un proiettile vagante. A sparare sarebbe stato il nipote, 46 anni. La reticenza dei familiari è caduta al termine della giornata del primo dell'anno. Uno dei particolari agghiaccianti è che al momento dello sparo era presenti anche ragazzini di 10 anni o poco più.

Sulla tragedia indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna: "Da quello che abbiamo potuto ricostruire - spiega il comandante, il maggiore Andrea Corazza - un proiettile è partito in maniera accidentale dall'interno dell'appartamento. A sparare è stato il nipote della vittima. Siamo arrivati a comprendere la dinamica grazie alla testimonianza dei figli e degli altri parenti presenti durante i festeggiamenti del capodanno. Successivamente, lui ha confessato".

Il 46enne, originario di Afragola ma residente a Milano e titolare di una ditta edile, aveva organizzato il cenone di capodanno nella casa che ha in affitto in via Plebiscito, nel centro del Comune napoletano. A mezzanotte avrebbe mostrato ad amici e parenti, una decina in tutto, una pistola acquistata nei giorni precedenti proprio per i festeggiamenti. "L'arma ci risulta rubata, ma non dall'indagato - specifica il maggiore Corazza - Da quello che ci è stato raccontato, lui era convinto fosse scarica. Avrebbe tolto il caricatore, ma tecnicamente è possibile che fosse rimasto un colpo in canna. Non si sarebbe neanche accorto di aver premuto il grilletto".

Quindi, la chiamata al 118: "Ci sono state diverse chiamate in cui si raccontava di una donna ferita, ma la pistola non è mai stata nominata. In un primo momento la versione era che il colpo fosse venuto da fuori, ma noi abbiamo trovato il bossolo in casa". Tutti i presenti hanno accompagnato la donna nella corsa all'ospedale, compreso il nipote: "E' presumibile pensare che abbia abbandonato la pistola durante il tragitto, in via Cimitero".

I carabinieri raccontano di un legame forte tra zia e nipote: "E' distrutto proprio in virtù di questo legame - afferma Corazza - Ora è in carcere, a Poggioreale. E' indagato per omicidio colposo e porto abusivo d'armi". Il cadavere della donna è ancora sotto sequestro, nei prossimi giorni ci sarà l'autopsia.