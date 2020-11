Orrore a Torre del Greco: "Ho ucciso mia madre, mi faceva le fatture"

Ha preso un cacciavite, e colpito sua madre Brunella Cervasi numerose volte uccidendola. La tragedia si è consumata a Torre del Greco ieri sera.

Ad agire è stato un uomo di 33 anni, da tempo in cura in un centro psichiatrico e in passato alle prese con problemi legati a droga e alcol. Si riteneva vittima delle ''fatture'' della madre e ieri sera, per mettere fine a queste ''scemità'', ha assassinato la madre. ''Ma ci è voluto del tempo per mettere fine a tutto questo'', ha detto.

È stato lui stesso a spiegarlo nell'interrogatorio davanti al pm Emilio Prisco, alla presenza dell'avvocato difensore Maria Laura Masi. Ha raccontato anche di essere andato a letto dopo avere ucciso la mamma, sceso in strada ha incrociato la nonna alla quale ha raccontato tutto.

I due abitavano in via dei Remaioli, arteria di via Cesare Battisti. I vicini credevano che tra mamma e figlio fosse scoppiata una nuova lite.

Adesso si è alla ricerca di una struttura che possa ospitarlo lontano dalla casa dove si è consumato l'omicidio.