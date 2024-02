Omicidio Attianese, svolta nelle indagini: arrestati due presunti assassini

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Domenico Attianese, sovrintendente principale della polizia di Stato ucciso il 4 dicembre 1986 a Napoli durante una rapina in una gioielleria nel quartiere Pianura. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea, è stata eseguita oggi nei confronti di Giovanni Rendina, 60 anni, e Salvatore Allard, 59 anni, per il reato di concorso in omicidio aggravato.

Gli stessi erano stati già coinvolti in un procedimento penale dinanzi alla Corte di Assise di Napoli, concluso nel 1996 nel quale risultarono estranei alla vicenda, ma nuove analisi delle prove scientifiche raccolte nell'immediatezza dei fatti hanno consentito di acquisire nuovi elementi a carico di Rendina e Allard, entrambi con precedenti per rapina, lesioni personali e porto e detenzione illegali di arma da fuoco, che sono stati così arrestati oggi con l'accusa di aver ucciso Attianese.

Il 4 dicembre 1986 Attianese, in quel momento libero dal servizio, era intervenuto per sventare una rapina in corso all'interno di una gioielleria ma, dopo una violenta colluttazione con i rapinatori, venne prima disarmato e poi ferito mortalmente con un colpo di arma da fuoco alla testa. Oggi, nel quartiere a Ovest di Napoli c'è un noto parco che porta il nome del sovrintendente ucciso.