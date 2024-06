La verità sugli omicidi di Marano: arrestate quattro persone

Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, eseguita dai carabinieri, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate dei reati di omicidio di Pastella Antonio e di Vigna Salvatore nonché di detenzione e porto di armi aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Orlando, operante nel territorio di Marano.

In particolare, gli omicidi sono avvenuti in Marano, rispettivamente, in data 12 marzo 2015 e 12 maggio 2015.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Gli omicidi

Salvatore Vigna venne ammazzato 9 anni fa in via Padreterno. Era bordo della sua auto, una Renault Scenic, quando venne avvicinato da sicari che gli esplosero contro alcuni colpi di pistola mentre era ancora seduto al posto di guida. Vana la fuga, finì con la vettura contro un palo e i sicari lo finirono con altri spari.

Pastella invece fu ammazzato all'esterno del bar De Rosa sul Corso Europa a Marano davanti alla folla. Aveva 38 anni ed era stato da poco scarcerato.