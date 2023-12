Pescivendolo ucciso nel suo negozio dopo una rapina: arrestato 31enne

Lo hanno arrestato a casa sua, dove peraltro nascondeva armi e droga. Giuseppe Vangone, 31enne di Boscotrecase, è l'uomo accusato dell'omicidio di Antonio Morione, ucciso il 23 dicembre del 2021 nella sua pescheria in seguito ad una rapina nel negozio. L'arrestato è figlio del ras dell'omonimo clan Giovanni Antonio Vangone.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere arriva dopo le indagini condotte dalla Procura di Torre Annunziata, portate avanti anche attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, ed è stata eseguita anche per - secondo gli inquirenti - la "sussistenza di un concreto, fondato e attuale pericolo di fuga" dell'indagato.

Vangone avrebbe partecipato a due differenti rapine nei riguardi di altrettante pescherie di Boscoreale, entrambe riconducibili alla famiglia della vittima. Nel dettaglio, dopo aver commesso una prima rapina presso la pescheria “La Rosa dei Venti” di proprietà del fratello di Antonio Morione, Vangone, in concorso con altre tre persone, avrebbe tentato di colpire anche la pescheria “Il delfino”. Antonio Morione però reagì, ed il 31enne arrestato ieri avrebbe esploso almeno quattro colpi d’arma da fuoco, uno dei quali raggiunse fatalmente l'esercente alla nuca.

Il fermo del 31enne si aggiunge a quelli di altre due persone (tuttora ristrette presso le case circondariali di Napoli Secondigliano e di Lecce) ritenute responsabili, in concorso e con Vangone ed una quarta persona, dell’omicidio e delle due rapine.

Gli altri indagati

Gli altri indagati sono Luigi Di Napoli, 43enne ritenuto affiliato al clan Gallo-Limelli-Vangone del boschese, il 34enne Angelo Palumbo, pregiudicato originario delle case popolari del Piano Napoli poi trasferitosi a Milano, e il 33enne Francesco Acunzo.

Armi e droga

A casa dell'arrestato carabinieri hanno trovato una pistola calibro 38 special Smith & Wesson con matricola punzonata e 5 cartucce nel tamburo, oltre che altre 17 cartucce calibro 7,62 x 39 da guerra, un fucile calibro 12 con canne mozze senza matricola (Vangone lo teneva sotto il letto), due buste contenenti hashish (5,45 grammi) e marijuana (110 grammi) ed altre due dosi di cocaina. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro utilizzo in fatti di sangue o altri reati.

Oltre che di rapina e omicidio, il 31enne dovrà ora rispondere di detenzione illegale di armi e munizionamento da guerra e di detenzione di sostanze stupefacenti. È stato condotto in carcere, a Poggioreale.

La rapina

Quella sera quattro rapinatori si presentarono presso "Il delfino", in via Giovanni Della Rocca a Boscoreale. Il rapinatore che si sarebbe da li a poco trasformato in killer, puntò la pistola al volto sia della figlia che della nuora del pescivendolo, due ragazze entrambe minorenni che stavano lavorando in pescheria con lui.

Marco Izzo, legale della famiglia di Morione, ha specificato che la reazione del pescivendolo ci fu non per difendere l'incasso ma per preservare le ragazze. Morione con un coltello andò a squarciare le ruote dell'auto della banda, una Fiat 500, ed è a quel punto che il killer aprì il fuoco contro di lui: quattro colpi, uno dei quali raggiunse alla nuca l'uomo non lasciandogli scampo.