Freddato in piano giorno: Antonio Avolio era un ex affiliato ai Lo Russo

Aveva 30 anni Antonio Avolio, l'uomo già noto alle forze dell'ordine freddato stamani a Piscinola. L'omicidio è avvenuto in via Teano intorno a mezzogiorno. Avolio viaggiava in sella al suo scooter Honda Sh, quando è stato raggiunto da due colpi di arma di fuoco di cui uno nella zona cervicale, questo con ogni probabilità costatogli immedatamente la vita.

Le forze dell'ordine giunte sul posto – i carabinieri della Compagnia Stella e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli – ne hanno trovato il corpo esanime riverso a terra, ancora in sella al mezzo che stava guidando.

Avolio, arrestato per estorsione nel 2016, era stato scarcerato l'anno scorso dal penitenziario di Tolmezzo, in provincia di Udine, in cui si trovava, e quindi era tornato nel quartiere. Per le forze dell'ordine si tratta di un ex affiliato alla famiglia camorristica dei Lo Russo.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le sue frequentazioni degli ultimi mesi, in modo da poter fare luce sul movente di quanto accaduto.