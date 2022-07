Vittima innocente della camorra: oggi a Ponticelli i funerali di Antimo Imperatore

Si terranno oggi 26 luglio alle 16, presso la chiesa di San Giuseppe del rione Incis a Ponticelli, i funerali di Antimo Imperatore. L'uomo, 56 anni, è l'ennesima vittima innocente di camorra. È rimasto ucciso lo scorso 20 luglio nell’agguato che ha tolto la vita a Carlo Esposito (29), del clan De Micco. Imperatore era a casa sua a montargli una zanzariera quando il killer ha fatto fuoco.

È stata l’Associazione Antiracket a mettere a disposizione per le onoranze funebri l’impresa Chiariotti, membro dell’associazione e di Sos Impresa. La stessa associazione metterà un avvocato a disposizione della famiglia per seguirla nel processo.

La moglie, il fratello e il nipote di Antimo lo avevano ricordato così poco dopo la tragedia: "Riparava le cose nel quartiere in cambio di un pacchetto di sigarette. Noi non c'entriamo nulla con la malavita. Mio marito con la camorra non c'entra niente".