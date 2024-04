Femminicidio Anna Scala, compagno a processo: gravi accuse per Salvatore Ferraiuolo

Si avvicina il processo a Salvatore Ferraiuolo, l'uomo accusato dell'efferato femminicidio di Anna Scala (57), assassinata il 17 agosto del 2023 a Piano di Sorrento. L'udienza preliminare davanti al gip di Torre Annunziata si terrà infatti il prossimo 16 giugno.

Anna Scala venne uccisa con 14 fendenti che le vennero inferti con un coltello lungo 17 centimetri. Del suo premeditato omicidio e di reiterati maltrattamenti ai suoi danni è accusato il suo convivente, Salvatore Ferraiuolo, di 54 anni. Questi, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dagli inquirenti (il sostituto procuratore Ugo Spagna, procuratore Nunzio Fragliasso), dopo l'assassinio avrebbe occultato il cadavere della donna nel bagagliaio della sua autovettura.

Ferraiuolo, sempre secondo gli investigatori, accusava la convivente di avere relazioni con altri uomini e la donna è emerso venisse spesso maltrattata e picchiata. Più volte sarebbe stata minacciata di morte anche nel corso di in una conversazione telefonica con la figlia della vittima ("devi fare una preghiera per tua mamma").

I reati contestati all'imputato sono l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, l'occultamento di cadavere, maltrattamenti e lesioni.

"Anche un braccialetto avrebbe evitato la tragedia"

"I segnali precursori c'erano tutti, che fosse in pericolo era ormai chiaro e nonostante ciò nulla è stato fatto per impedire a quell'uomo che la uccidesse", fu a pochi giorni dalla tragedia il duro commento di Giovanni De Gennaro, legale della famiglia della vittima. "Le minacce - spiegò il legale - l'hanno spinta a ritirare le denunce, ma quando questo avviene l'attenzione degli inquirenti si deve acuire. È proprio quello il momento che deve spingere chi indaga ad interrogarsi sulle reali ragioni di quella scelta. Anna negli ultimi tempi aveva deciso di vivere la sua vita normalmente, nonostante i consigli dei fratelli, che le chiedevano maggiori cautele. Ovviamente evitava i luoghi isolati ma non è bastato". Secondo il legale "c'è qualcosa da fare, da rettificare nella gestione del cosiddetto 'codice rosso': vanno potenziate le sezioni delle Procure che si occupano di questa vera e propria emergenza nazionale e, soprattutto, deve essere data maggiore discrezionalità a chi indaga, a chi è sul territorio, a chi conosce le persone coinvolte: una misura cautelare, anche solo un braccialetto avrebbe evitato questa tragedia".