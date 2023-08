Femminicidio Anna Scala, la famiglia: "Tragedia che si poteva evitare, i segnali c'erano tutti"

È oggi il giorno dell'ultimo saluto ad Anna Scala, ennesima vittima di femminicidio. I funerali della donna accoltellata a morte e nascosta nel portabagagli della sua auto dal compagno, a Piano di Sorrento, si sono tenuti a partire dalle 16 presso la chiesa di San Renato a Moiano, a Vico Equense.

Mentre si delinea un pesante quadro accusatorio nei confronti dell'indagato, il 54enne nato a Piano di Sorrento ma residente a Sant'Agnello Salvatore Ferraiuolo, i familiari della vittima urlano a gran voce che questa tragedia si poteva e doveva evitare.

"Anche un braccialetto avrebbe evitato la tragedia"

"I segnali precursori c'erano tutti, che fosse in pericolo era ormai chiaro e nonostante ciò nulla è stato fatto per impedire a quell'uomo che la uccidesse", è il duro commento all'Ansa di Giovanni De Gennaro, legale della famiglia di Anna. "Le minacce - ha spiegato il legale ai funerali di quella che è peraltro anche una sua parente - l'hanno spinta a ritirare le denunce, ma quando questo avviene l'attenzione degli inquirenti si deve acuire. È proprio quello il momento che deve spingere chi indaga ad interrogarsi sulle reali ragioni di quella scelta". "Anna - ha proseguito De Gennaro - negli ultimi tempi aveva deciso di vivere la sua vita normalmente, nonostante i consigli dei fratelli, che le chiedevano maggiori cautele. Ovviamente evitava i luoghi isolati ma non è bastato". Secondo il legale "c'è qualcosa da fare, da rettificare nella gestione del cosiddetto 'codice rosso': vanno potenziate le sezioni delle Procure che si occupano di questa vera e propria emergenza nazionale e, soprattutto, deve essere data maggiore discrezionalità a chi indaga, a chi è sul territorio, a chi conosce le persone coinvolte: una misura cautelare, anche solo un braccialetto avrebbe evitato questa tragedia".

Le accuse a carico di Ferraiuolo

Un femminicidio compiuto con "inaudita ferocia" e "in spregio del rapporto sentimentale che legava la vittima e l'indagato". È così che gli inquirenti descrivono l'assassinio di cui Ferraiuolo ha ammesso le responsabilità. La Procura di Torre Annunziata usa queste parole nel provvedimento di fermo emesso nei suoi confronti. Un provvedimento che sottolinea anche la possibilità - secondo gli inquirenti - l'indagato sia in grado di compiere altri reati contro la persona e che possa fuggire.

Armato di coltello, Ferraiuolo ha atteso per oltre un'ora la ex. Dopo l'ha accoltellata a morte, e ha sistemato il cadavere nell'auto di lei, una Citroen C3. Si tratta di particolari che hanno fatto sì gli inquirenti gli contestino l'aggravante della premeditazione. Le accuse, mosse dal sostituto procuratore di Torre Annunziata Federico Nesso e dal procuratore Nunzio Fragliasso sono l'omicidio aggravato dalla premeditazione, lesioni e porto d'arma da taglio e occultamento di cadavere.

Non solo, ci sono i maltrattamenti e le minacce. L'omicidio, emerge dal provvedimento, ha avuto evidenti segnali precursori. La donna aveva subito due aggressioni in due giorni, tra il 24 e il 25 luglio, a casa di un'amica e in spiaggia, con pugni e schiaffi. Inoltre l'uomo le aveva danneggiato l'auto, proprio quella in cui sarebbe stata ritrovata senza vita. La minacciava di morte ("vai a togliere la denuncia... quanto torno t'acciro proprio...") perché lei l'aveva denunciato ai carabinieri. A peggiorare ulteriormente la posizione di Ferraiuolo anche importanti testimonianze: quelle rese dall'amica a casa della quale la vittima si trovata il 24 luglio quando l'uomo l'ha picchiata, e le dichiarazioni dei carabinieri di Massa Lubrense e di un sottotenente della polizia locale.