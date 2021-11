Agguato nella notte, ucciso un uomo a Fuorigrotta

Omicidio a Fuorigrotta nella notte, Andrea Merolla, 30 anni, incensurato, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caio Duilio, a pochi passi da piazza Italia. Ad esplodere i colpi di arma da fuoco i killer, poi fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. Il 30enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo, perdendo la vita poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nel raid. La salma è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l'autopsia disposta dalla Procura di Napoli.

La dinamica dell'agguato

Merolla, all'arrivo dei malavitosi in scooter, ha provato a nascondersi dietro un distributore, per schivare i colpi, ma invano. A marzo, sempre a Fuorigrotta, è stato ucciso il 77enne Antonio Volpe in via Leopardi, che nel 2005 era invece riuscito a sfuggire ad un altro raid.