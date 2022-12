Omicidio alla vigilia di Capodanno: 38enne ucciso mentre entrava in salumeria

Poco dopo le ore 19:00 del 31 dicembre c'è stata una sparatoria in via Domenico Mocerino ad Afragola. Luigi Mocerino, 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre si trovava in strada e stava accigendosi ad entrare in una salumeria del centro cittadino.

La vittima, già nota alle forze dell'ordine, era residente ad Acerra.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Casoria. E' caccia ai colpevoli.