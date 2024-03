I carabinieri arrestano sei persone per due diversi omicidi di camorra

Trovati i colpevoli di due diversi omicidi di camorra. I carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo nuove misure cautelari dalle prime luci dell’alba, emesse dal Gip del Tribunale partenopeo su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, relative a due omicidi aggravati dal metodo mafioso.

Ulteriori dettagli saranno resi noti durante la conferenza stampa presieduta oggi dal Procuratore Nicola Gratteri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso Giaccio

Parte delle ordinanze di custodia cautelare odierne riguarderebbero il caso di Giulio Giaccio, operaio 26enne di Pianura incensurato, che venne assassinato nel 2000 dalla camorra per un errore di persona (scambiato per un certo Salvatore). L'uomo venne prelevato da quattro finti poliziotti che lo trascinarono via con la forza, lo torturarono e lo uccisero a colpi di arma da fuoco per poi sciogliere il cadavere nell'acido. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato a tre ordinanze nei confronti di coloro che sono considerati gli esecutori materiali del delitto, entrambi già a giudizio per il delitto.