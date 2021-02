Morte Maradona, altri tre indagati per omicidio colposo

Proseguono le indagini della magistratura argentina sulla morte di Diego Armando Maradona. Sarebbero tre le persone indagate per omicidio colposo: lo psicologo Carlos Diaz, che aveva in cura Maradona da settembre, Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, i due infermieri che si alternavano nell'abitazione dove è poi deceduto. Secondo quanto riportato dai media argentini i tre sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati insieme al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov.

I pm riterrebbero fondamentale la posizione dello psicologo in quanto al corrente del tipo di trattamento medico a cui Maradona veniva sottoposto e in quanto egli stesso aveva prescritto una terapia a base di farmaci per l'argentino, come riporta l'agenzia Telam. I due infermieri sarebbero indagati invece per falsa testimonianza sul controllo dei parametri vitali del pibe de oro.