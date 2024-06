Officina per smontare auto rubate: la scoperta della polizia

Un'officina nella quale venivano smontate auto rubate è stata scoperta dalla Polizia di Stato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato di Castellammare, transitando in via Lattaro, hanno notato due auto con a bordo due soggetti che si sono fermati nei pressi di un condominio e, mentre uno di questi ha parcheggiato un veicolo all’interno dell’area condominiale, il conducente dell’altra auto è entrato in un locale seminterrato. Poco dopo, i poliziotti hanno udito un forte rumore di flex provenire dal locale in questione e, per tale motivo, sono entrati sorprendendo i due uomini che, alla loro vista, hanno tentato di scappare, ma sono stati bloccati.

I poliziotti hanno controllato la struttura, risultata essere una vera e propria officina nella quale hanno trovato numerose parti di auto di diverse marche e modelli accertando, inoltre, che il veicolo con il quale uno dei due era stato visto entrare era già stato smontato e risultava rubato. Gli agenti hanno anche trovato tre jammer (disturbatori di frequenza), un impianto di videosorveglianza con due monitor che riproducevano le immagini registrate da tre telecamere che inquadravano il vialetto interno al condominio e un rilevatore Gps. I due indagati, un 49enne e un 48enne entrambi di Castellammare di Stabia e con precedenti di polizia, sono stati arrestati per riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale.