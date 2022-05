Offese sessiste alla fotografa del Napoli United durante una partita di calcio

Insulti sessisti e lanci di oggetti di ogni tipo. È quello che ha dovuto sopportare la fotografa del Napoli United durante la trasferta a Torre Annunziata per la partita contro il Savoia allo stadio Giraud. Giovanna Amore era al seguito del club allenato da Diego Armando Maradona jr per la partita valevole per i playoff di Eccellenza quando è stata ricoperta di insulti di ogni tipo. Per le gravi offese contro la professionista, il club è stato multato con 220 euro di ammenda. A raccontare i fatti è stata la stessa Amore sul suo profilo Facebook.

La testimonianza

“Ieri sono stata a Torre Annunziata per lavorare come fotografa durante una partita di calcio, dopo una mattinata di altrettanto LAVORO. Sottolineo, scrivendola in grande, questa parola, perché credo nella sua dignità e nella dignità di chi, in un giorno come la domenica, per esigenze personali decide di LAVORARE, nonostante abbia fatto questo tutta la settimana.

Ebbene, nonostante io fossi lì per LAVORARE, in quanto semplice appartenente allo staff della squadra avversaria sono stata ripetutamente insultata con termini come PUTTANA e CESSO, oltre che bersaglio (insieme ai componenti della squadra) di oggetti che avrebbero potuto ferirmi. A quanto pare, tutto ciò è normale. Tutto ciò è considerato goliardico. Tutto ciò è considerato lecito. Questo è il vostro calcio. E ve lo potete pure tenere stretto, perché a me fa solo schifo”.